اللجنة الأولمبية الوطنية تستعرض «المبادرات النوعية» لـ «الشارقة الرياضي»

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد مجلس الشارقة الرياضي أمس، بمقر اللجنة بدبي، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي، للاطلاع على جهود المجلس ومبادراته وبرامجه، لتوفير بيئة رياضية ملائمة، تسهم في تعزيز مستوى رياضة الإمارات، سواء ما يتعلق بالرياضة التنافسية أو المجتمعية.

وترأس وفد مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، يرافقه المهندسة أسماء أيوب البلوشي، رئيسة قسم متابعة المنشآت الرياضية، والمهندسة منى عبيد الشمسي، رئيسة شعبة تصميم المشاريع، والمهندس محمد طارق أبوالسعود، رئيس شعبة تنفيذ المشاريع. واستمع نائبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلى الشرح المقدم من وفد مجلس الشارقة، حول مشروع المدينة الرياضية التي تراعي ضمن منشآتها وجود المساحة المناسبة لرياضيي الألعاب الفردية والجماعية، دون تأثير أي منهما في الأخرى؛ لتصبح مجهزة لاستقبال ممارسي الرياضة في الوقت والموقع ذاتهما، على مدار 24 ساعة، بمرونة وجاهزية وكفاءة عالية، مع عدم إغفال الحضور المجتمعي.

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض لمستقبل المنشآت الرياضية في المدينة الرياضية، تضم مختلف الألعاب، منها الصالات والملاعب للألعاب الجماعية والفردية والقتالية وألعاب القوى وكرة القدم، حيث تم التركيز خلال المناقشات على الاهتمام بالجانب المجتمعي، وكيفية زيادة الثقافة الرياضية في المجتمع بنسبة تصل إلى 71%، بالإضافة إلى التركيز على الموهوبين وصقل مواهبهم الرياضية المختلفة، وكيفية بناء لاعبين محترفين لتحقيق الإنجازات المختلفة.