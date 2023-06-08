الكشف عن كأس دوري "سوبر غرب آسيا" لكرة السلة أمام برج خليفة

كشف المكتب الاقليمي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، اليوم الخميس، وأمام برج خليفة، أعلى بناء في العالم، عن كأس نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة والتي ستنطلق منافساتها غداً الجمعة في دبي وتستمر حتى 17 يونيو الجاري، وذلك بحضور قادة الفرق الثمانية المشاركة في البطولة.

وأكد المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاغوب خاجريان، اعتزازه بالتعاون مع نادي شباب الأهلي في استضافة هذا الحدث الكبير، معربا عن تقديره لما أبداه النادي من تعاون في سبيل إنجاح البطولة، والتي تشكل خطوة جديدة في طريق تطور كرة السلة الآسيوية، لافتا أن عقد منافسات هذه البطولة ما هو إلا دليل على ازدهار اللعبة في هذا الجزء من العالم.

كأس البطولة تعلوه "الكرة الأرضية"

وقد تم استلهام تصميم كأس البطولة من الطبيعة العالمية لرياضة كرة السلة وجاء ليعبر عن الفرق المشاركة من مختلف أنحاء المنطقة، حيث يرمز الشكل الكروي الموجود أعلى الكأس، البالغ ارتفاعه 55 سنتيمتراً، إلى الكرة الأرضية ، فيما تمثل النقاط المميزة باللون الذهبي على الكأس الأندية المشاركة في البطولة، فيما تمثل الأعمدة الأربعة التي تدعم الكأس المناطق الأربعة المشمولة في آسيا وهي: آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومنطقة الخليج وغرب آسيا، كما تمثل في الوقت ذاته التزام الدوري بمزيد من التشجيع لرياضة كرة السلة في تلك المناطق.

8 فرق تشارك في الحدث

وتُقام منافسات البطولة في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، بمشاركة 8 فرق من قارة آسيا، حيث يشارك في البطولة إلى جانب شباب الأهلي أندية الكويت، والمنامة البحريني، وفريقيّ "الرياضي" و"بيروت" اللبنانيين، و"غورغان" الإيراني، إلى جانب بطل الهند، وبي سي أستانا - كازاخستان.

يُشار إلى أن دبي تستضيف خلال شهر يونيو الجاري عدداً من البطولات الرياضية العالمية، تأكيدا على تنامي مكانتها كمركز عالمي للرياضة ونقطة جذب محورية للفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم والتي تنطلق منافساتها غدا الجمعة وحتى 20 يونيو، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 منتخباً من حول العالم وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بطولات عالمية في دبي

كما تشهد دبي في شهر يونيو الجاري بطولة الدوري العالمي للبادل (وورلد بادل ليغ)، خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو بمشاركة نجوم اللعبة من حول العالم. وأيضاً تستضيف دبي منافسات الدوري العالمي للشطرنج خلال الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة محترفي الشطرنج من جميع قارات العالم.