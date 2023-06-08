خالد بطي أولى صفقات الوحدة للموسم الجديد

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الوحدة تعاقد بصورة رسمية مع لاعب الظفرة، خالد بطي في صفقة انتقال حر، ليصبح بذلك أول صفقات «العنابي» في الموسم الجديد، وستتبعه صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها بصورة جماعية. وذكر المصدر أن المفاوضات بين اللاعب والنادي لم تشهد الكثير من الوقت، نظراً لرغبة اللاعب في الانتقال إلى الوحدة، رغم أنه كان لديه عرضان آخران من الوصل والجزيرة.

وظل خالد بطي يمثل ركيزة أساسية في خط وسط تشكيلة الظفرة، خصوصاً في الموسمين الماضيين، كما أنه يمتاز بقدرات دفاعية، إذ شارك في وظيفة الدفاع في أكثر من مباراة في الموسم الماضي، ويملك 151 مشاركة في بطولة الدوري بعدد دقائق يصل إلى 12309.

وخالد بطي هو ثالث اللاعبين المغادرين للظفرة بعد انتقال خالد الدرمكي قبل أيام إلى اتحاد كلباء، وانضمام المدافع عبدالله الرفاعي إلى البطائح، عقب نهاية إعارته من الوحدة.

في جانب آخر، تفاضل إدارة نادي الوحدة بين أكثر من اسم لتدريب الفريق في الموسم الجديد، عقب انتهاء تكليف الهولندي آرنو بويتنويج مع «العنابي» في نهاية الموسم، بعد أن كانت الإدارة استعانت به خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز. ومن المقرر أن يحسم الملف خلال اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة القادم.

وكانت إدارة «العنابي» بدأت التحضيرات للموسم الجديد من خلال اللاعبين، إذ صرفت النظر في وقت سابق عن تجديد إعارة البرازيلي ماتياس بيريرا المعار من الهلال السعودي، إلى جانب عدم تجديد عقد المهاجم تيغالي ولاعب الوسط البرتغالي أدريان دا سيلفا، إضافة إلى اللاعب وليد حسين الذي كان انتقل إلى الفريق في بداية الموسم الماضي.

وتسابق الإدارة الزمن من أجل إكمال التعاقدات لتجهيز الفريق مبكراً للمشاركة في مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي تقام أواخر يوليو المقبل في السعودية، وهو ما يتطلب من الإدارة السرعة والإتقان في اختيار المدرب الجديد والعناصر التي ستنضم للفريق.

• بطي بات ثالث اللاعبين المغادرين للظفرة بعد انتقال الدرمكي إلى كلباء والرفاعي إلى البطائح.