العصيمي: فخورون باستضافة الإمارات مونديال سلة الكراسي المتحركة

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، مدير بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022»، اكتمال كل التجهيزات الخاصة بالحدث، موضحاً أنه بدأ توافد المنتخبات المشاركة إلى دبي استعداداً لانطلاق البطولة، بعد غدٍ، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وأوضح العصيمي، في تصريحات صحافية: «يشارك في المنافسات التي تقام للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، 28 منتخباً، منها 16 للرجال و12 للسيدات، وتستمر المنافسات حتى يوم 20 يونيو الجاري»، معرباً عن فخره بأن الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث العالمي.

وكشف مدير البطولة ماجد العصيمي عن تفاصيل الحدث، مؤكداً أن اللجنة المنظمة العليا أنهت كل الترتيبات لضربة البداية، وجميع اللجان تعمل، خاصة الاستقبال والمراسم والعلاقات العامة التي استقبلت المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث توافدت المنتخبات على مدار ثلاثة أيام، وستكون أولى خطوات البطولة، التصنيف الطبي للاعبين، وهناك صالات مجهزة لتدريبات المنتخبات طبقاً للجدول، على أن تكون التدريبات الأخيرة في صالة البطولة، وهناك أربعة ملاعب تدريب داخل مركز دبي التجاري بجانب ملعبي البطولة.

وأشار العصيمي إلى أن حفل افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل سيتضمن لوحة فنية بالترحيب بالمنتخبات المشاركة، بجانب فقرات فنية، وستكون ضربة البداية بين المنتخب الوطني وإيطاليا. وسيعقد على هامش البطولة اجتماع الكونغرس على مدار ثلاثة أيام، ويشهد انتخاب رئيس ومجلس إدارة في الدورة الجديدة.

ولفت مدير البطولة إلى أن هناك ورشاً تحضيرية للحكام المشاركين، لمناقشة كل الأمور التحكيمية واللوائح والقوانين المعمول بها.

وأوضح العصيمي أن كرة السلة بدأت في التزايد في الأنشطة البارالمبية، وزاد اهتمام الدول بها، ونفخر أن تكون الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف الحدث.

مباراة استعراضية للسيدات

كشف العصيمي عن إقامة مباراة استعراضية للسيدات، يشارك فيها منتخب الإمارات، يوم 13 الجاري، والهدف منها الترويج لممارسة اللعبة، وتشجيع العنصر النسائي على ممارسة رياضة السلة على الكراسي المتحركة، سواء على المستوى المحلي أو العربي، وقال: «من المؤكد أن استضافة البطولة سيكون له تأثير في انتشار اللعبة».