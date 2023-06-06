أوكرانيا تخسر مواجهة "رياضية-سياسية".. وأزمة في أشهر بطولات التنس العالمية

باريس-وكالات.

حسمت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، المواجهة الرياضية-السياسية مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، لتبلغ الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرّة الأولى في مسيرتها بفوزها الثلاثاء 6-4، 6-4.

وتواجه بطلة أستراليا المفتوحة ضغوطًا في باريس وطلبت عدم حضور المؤتمر الصحافي بعد مباراتيها الأخيرتين، بعد أن سمحت لها مديرة البطولة بتخطّي واجباتها الإعلامية الإلزامية.

ويعود السبب الى أنها "لم تشعر بالأمان" بعدما صدّت سلسلة من الأسئلة الصعبة حيال موقفها من حرب روسيا على أوكرانيا وكذلك علاقتها بالحكومة البيلاروسية التي تعتبر حليفًا عسكريًا لروسيا في النزاع.

لكن ذلك لم يؤثر على سابالينكا خلال مباراتها أمام نظيرتها الاوكرانية التي واصلت عادتها بعدم مصافحة لاعبة روسية أو بيلاروسية، علمًا أنها أقصت لاعبتين من روسيا في الدورين السابقين.

انتظرتها سابالينكا على الشبكة مع نهاية المباراة، لكن سفيتولينا تابعت طريقها نحو الحكم متجاهلة البيلاروسية لترفع الجماهير صيحات الاستهجان ضد الاوكرانية على مرأى من زوجها اللاعب الفرنسي المحترف غايل مونفيس، على غرار ما حصل مع الأوكرانية الاخرى مارتا كوستيوك بعد رفضها مصافحة سابالينكا في الدور الأول.

وتأمل البيلاروسية في المحافظة على تركيزها وتتمسك بأمل التتويج بلقبها الكبير الثاني في مسيرتها وإزاحة البولندية إيغا شفيونتيك عن عرش التصنيف العالمي.

قالت ابنة الـ25 عامًا بعد الفوز "إنها منافِسة صعبة وما فعلته بعد الولادة هو رائع. كل الاحترام لها، كانت مباراة صعبة جدًا".

وتابعت مازحة شاكرة الجمهور "شكرًا للدعم، أعرف انكم تنتظرون نوفاك (ديوكوفيتش) ولكن سأعتبر انها لي".

وتخوض سفيتولينا، الثالثة عالميًا سابقًا والـ192 راهنًا، أول بطولة كبرى منذ أستراليا 2022، بعد أن عادت من إجازة الأمومة، كما أخذت قسطاً من الراحة بسبب مشاكل صحية والإرهاق الذهني بعد غزو روسيا لبلدها.

وتألقت سابالينكا بضرباتها القوية محققة 30 ضربة قاضية مقابل 7 فقط لمنافستها، لكن تقارب المجموعتين يعود لارتكاب البيلاروسية 37 خطأ مباشرًا مقابل 12 فقط لسفيتولينا.

وكانت هذه المواجهة الثالثة بين اللاعبتين والاولى منذ نصف نهائي ستراسبورغ 2020 الذي حسمته سابالينكا لصالحها، بعد أن كانت المواجهة الاولى في ووهان الصينية 2018 من نصيب الاوكرانية.

تلتقي سابالينكا تاليًا مع التشيكية كارولينا موتشوفا التي بلغت نصف النهائي في رولان غاروس للمرة الاولى في مسيرتها بفوها على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا وصيفة العام 2021 بنتيجة 7-5، 6-2.

وهذه المرة الثانية فقط تبلغ المصنفة 43 عالميًا نصف نهائي بطولة كبرى بعد أستراليا المفتوحة 2021، لتعادل أفضل نتيجة لها.

قالت بعد الفوز "كانا اسبوعين رائعين وأنا سعيدة اني لا زلت في المنافسة (...) المجموعة الاولى كانت مهمة، لم احسمها على ارسالي في البداية ولكن تمكنت من رد الكسر... كانت هناك الرياح قليلا ولكن انا سعيدة انني خرجت فائزة".

وعانت بافليوتشنكوفا التي خسرت نهائي العام 2021 أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا من اصابة العام الماضي أبعدتها عن الملاعب لفترة طويلة ما أدى الى تراجعها الى المركز 333 في التصنيف العالمي.