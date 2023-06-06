ختام البطولة التصنيفية الثالثه للدارتس

اختتمت، أول من أمس، البطولة التصنيفية الثالثة للدارتس، التي نظمها اتحاد الإمارات للدارتس على مدار يومين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتوج رئيس الاتحاد الإماراتي خليفة المطيوعي، وبطل الراليات القطري سعيد الهاجري، الأبطال في ختام المنافسات التي شهدت ثلاث فئات، منها الزوجي والفردي التصنيفية الخاصة باللاعبين المواطنين والتصنيفية للأجانب والمقيمين.

وفاز ببطولة الرجال مواطنين اللاعب أحمد الشهابي، وحل ثانياً حمد الحوسني، فيما فاز ببطولة السيدات اللاعبة مائدة أطائي، وحلت بالمركز الثاني نور الشاويش، وفي بطولة الرجال (الأجانب) جاء بالمركز الأول اللاعب ألين أبيابي، وحل ثانياً جوفري أدومدومان.

كما اختتمت منافسات بطولة الحبتور الأولى للزوجي، وشهدت فوز الزوجي (ألين أبيابي وفاطمة من جمهورية إيران) وحل ثانياً (أليكس باريكاو وصقر السعدي).

نظام البطولة

أقيمت منافسات البطولات الفردية ضمن القوانين المتبعة للاتحاد الدولي لرياضة الدارتس، وطبقاً لنظام اللعب أقيمت مسابقة الزوجي بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي، و7 أشواط في النهائيات.