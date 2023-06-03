كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق اليوم من دبي

تنطلق، اليوم، بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية، يتنافسون على حسم اللقب والصعود لمنصة التتويج، والحصول على جوائز مالية يتجاوز مجموع قيمتها مليون درهم. وتشهد البطولة منافسات في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئين تحت (16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، وتستمر إجراءات الوزن الرسمية للفئات المشاركة حتى صباح غد السبت، بنادي شباب الأهلي دبي. وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو في تصريح صحافي: «تعد كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو إحدى أبرز البطولات المحلية، وتحاكي كبرى البطولات العالمية في جودة التنظيم والمواصفات والمشاركة المشهودة لأبرز المواهب المحلية». وتابع: «نتوقع أن تكون النسخة السادسة أقوى نسخة منذ انطلاقة البطولة في 2018، بفضل المشاركة الكبيرة للأندية والأكاديميات، واستعداداتها الجادة للوصول بعيداً، من خلال الدفع بأفضل اللاعبين الذين يتمتعون برصيد كبير من التجربة والخبرة والقدرة على حسم النزالات».