الأبيض الأولمبي يُواصل تدريباته في معسكر القاهرة

يُواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الحالي المقام في القاهرة استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري.

من جهته، قال مدير المنتخب الأولمبي جمال بوهندي: «إن معسكر القاهرة يأتي استكمالاً لبرنامج الإعداد الذي بدأه المنتخب منذ فترة استعداداً للبطولات المقبلة منها بطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في الصين بشهر سبتمبر المقبل، حيث سيُواجه الأبيض منتخبات الصين والهند والمالديف».

وأوضح بوهندي أن «مجموعة المنتخب في بطولة غرب آسيا تُعد قوية جداً خصوصاً في ظل وجود صاحب الأرض المنتخب العراقي الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، وكذلك منتخب الأردن، مشيراً إلى أن منتخبنا سيكون جاهزاً للبطولة من النواحي الفنية والبدنية كافة».