"اتحاد رياضة المرأة يعزز مفهوم العلوم الرياضية في "قافلة شرطة دبي

شارك اتحاد الإمارات لرياضة المرأة في فعاليات مبادرة القافلة الرياضية، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة بمجلس الرياضيين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وذلك من خلال تقديم عدد من الأنشطة البدنية والجلسات والورش التوعوية للمشاركات والمشاركين من طلبة المدارس ولاعبي الاتحادات الرياضية، لتعزيز مفهوم العلوم الرياضية التي تعتبر تخصص من التخصصات الدراسية المتشعبة لتضمنه موضوعات واسعة كإدارة الأندية الرياضية والتسويق الرياضي والعلاج الطبيعي والتدريب الشخصي والاستشارات الغذائية، بالتعاون مع شركة الأبعاد الثلاثية للأداء البدني.

وقدم كل من المحاضرين "عدن القاضي، ورحمة علي، وأندرو بيدفورد" فعاليات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، التي تضمنت أنشطة لياقة بدنية ومحاضرات صحية وورش تثقيفية عن موضوع العلوم الرياضية تحت عنوان "أهمية الرياضة البدنية والتمرين".

كما استعرض اتحاد الإمارات لرياضة المرأة من خلال جناحه مبادراته المتنوعة من ضمنها الهوية الرقمية للاعبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالموقع الإلكتروني الخاص به، وقدم شرح للاعبات وإدارات الرياضية لآلية التسجل، بما يعزز التحول المنشود إلى البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي، وتساهم كذلك في الاطلاع على السير الذاتية للاعبات الإمارات وإنجازاتهن وقصص نجاحهن الملهمة، بما يستعرض مسيرة نجاحات الرياضة النسائية ونموذجها المشرف المدعاة للفخر والاعتزاز، الذي يستحق تكاتف القائمين على الرياضة في الدولة لتمكين صاحبات المواهب وتأهيلهن في مختلف الألعاب الرياضية وترسيخ النظرة الإيجابية للمجتمع حول ممارسة المرأة للرياضة، وتوظيف الإمكانات والوسائل المتطورة لخلق أفضل الفرص والحلول والخدمات المبتكرة للارتقاء بمستوى أداء اللاعبات وتعزيز تواجدهن على منصات التتويج المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبها أشادت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نورة السويدي، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ورؤيتها الوطنية في إطلاق مبادرة القافلة الرياضية، التي كان لها صدى إيجابي واسع بين المشاركين والمشاركات من طلبة المدارس ولاعبي المنتخبات الرياضية، كما ثمنت الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي دكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ودورها المتواصل في الارتقاء وتطوير الرياضة بالدولة.