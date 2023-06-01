مغادرة

يستعد لاعب أجنبي شهير في دوري أدنوك للمحترفين لمغادرة ناديه بموافقة الإدارة، حيث دخل وكيل اللاعب في مفاوضات رسمية مع أحد أندية بلاد اللاعب للعب لها، إذ تؤكد المؤشرات أن المفاوضات في طريقها للنجاح.

تصفية

بدأ مسؤولون في نادي شهير حملة كبير لتصفية نجوم الفريق وإبعادهم في الموسم المقبل، إذ تم في الساعات الماضية الإعلان عن استبعاد اسمين من القائمة، فيما ستكون المفاجأة للاعب آخر قضّى سنوات طويلة مع الفريق، وكان قائده لعدة مواسم بعد تراجع مستواه في الموسم المنصرم.

استياء

حالة من الاستياء الشديد تسيطر على أعضاء شركة كرة القدم، بسبب موقف لاعب أجنبي ومخالفته الوعود التي قطعها لناديه بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، ليفاجَأ الأعضاء بوصول «بريد إلكتروني» من وكيله يؤكد وصول عرض رسمي في الساعات المقبلة، لرحيل اللاعب.