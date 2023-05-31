منصور بن زايد يعيد تشكيل شركة الكرة في الجزيرة

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.

ونشر نادي الجزيرة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة ذكر فيها أن مجلس إدارة شركة الكرة ضم كلاً من سلطان أحمد الجابر رئيساً لمجلس الإدارة، وراشد عتيق الهاملي نائباً، وعضوية كل من محمد سيف السويدي وسلطان الحميري وبطي بن محمد القبيسي وطارق أحمد المسعود وطارق بن هزيم المهيري وعبدالله بن دسمال وعايض مبخوت الهاجري.

سلطان الجابر رئيساً لمجلس الإدارة، وراشد الهاملي نائباً.