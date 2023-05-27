تعجُّل

طلبت إدارة ناد محترف من لاعب أجنبي عدم التعجُّل في قرار رحيله، مشيرة إلى أنها تنوي تجديد عقده عقب حسم التعاقد مع المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة.

مُغردون

تناقل مُغردون مقطع فيديو، للاعب عجمان التونسي فراس بالعربي، مع رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة عبدالله العجلة، وتم ربط الجلسة بقرب رحيل اللاعب عن قلعة البرتقالي، مع بداية الموسم المقبل، مستغلاً الشرط الجزائي في عقده لمغادرة النادي.

راتب

تفاجأ مسؤولون في أحد الأندية خلال مفاوضاتهم مع مدرب سبق أن عمل في الدوري الإماراتي قبل موسمين، بطلبه تقاضي ضعفي ما كان يحصل عليه سابقاً مع الأندية المحلية التي عمل معها، ما أوقف المفاوضات في يومها الأول.

امتعاض

يشعر مسؤول بارز في ناد بدوري أدنوك للمحترفين، بحالة من الامتعاض من ناد آخر دخل على خط المفاوضات مع لاعب أجنبي كان على وشك التعاقد معه، بعد أن رفع هذا النادي المقابل المادي على اللاعب وناديه الذي يملك بطاقته الدولية، ما أفسد الصفقة.

وكيل

قال مقربون من مسؤول بارز بأحد أندية دوري المحترفين إن هذا المسؤول رفض عرضاً من وكيل أعمال لاعب بالفريق للتوسط بين النادي واللاعب بعد خلاف بسيط نشب بين الطرفين بشأن طلب اللاعب زيادة راتبه الشهري.

مدرب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن مصير بقاء المدرب مع النادي من عدمه يتحدد خلال الساعات المقبلة وإن المدرب لديه رغبة كبيرة بالاستمرار خلال الموسم المقبل.

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