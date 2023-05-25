مدرب

يتفاوض أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين مع مدرب كولومبي، لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، بعدما تعثرت المفاوضات مع مدرب سبق له العمل في الدوري.

عقد

نصح وكيل أعمال مدرب أجنبي، بحسم مفاوضاته وتوقيع العقد النهائي مع ناديه المحترف للاستمرار في منصبه، كون النادي لديه اتصالات مباشرة مع مدرب آخر، تحسباً لفشل مفاوضاته مع المدرب الحالي.

لاعب

ظهر لاعب أجنبي بكثرة في ملاعب كرة القدم السباعية، بعد انتهاء الموسم الكروي، حيث قرر عدم السفر إلى دولته، وذلك حتى يتم تحديد مصيره مع ناديه، خاصة أنه قريب من التوقيع لنادٍ آخر.