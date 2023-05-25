6 لاعبين في صدارة بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج

شهدت الجولة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج المستمرة حتى يوم غد، تلقي لاعب المنتخب ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن خسارته الثانية أمام الأستاذ الدولي الكبير الأسترالي تيمور كويبوكاروف، ليتوقف رصيد سالم عند 3.5 نقاط من أصل سبع جولات.

وضمن مجريات الجولة تقاسم الأستاذ الدولي الكبير الهندي جوكيش نقطة التعادل مع الأستاذ الدولي الكبير الأميركي سيفيان صاموئيل، كما انتهى لقاء الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يونجن مع الأستاذ الدولي الكبير الأميركي أوبارين جريغوري بالتعادل.

وسيطر التعادل أيضاً على لقاء الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني أنتون كوروبوف والأستاذ الدولي الكبير الروسي سانان ساجيروف، فيما تلقى الأستاذ الدولي الكبير الهندي براغا غننادا خسارته الأولى على يد الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف.

ويتصدر بطولة الأساتذة بعد نهاية الجولة السابعة ستة لاعبين برصيد خمس نقطة، هم: الأميركي سيفيان صاموئيل، والهندي جوكيش، والأميركي غريغوري، والأوزبكي يعقوبييف، والإيراني طبطبائي والأرميني مارتروسيان. وبالنسبة لبطولة التحدي يتصدر المسابقة أربعة لاعبين برصيد 5.5 نقاط، بينما يتصدر بطولة المستقبل للاعبين الواعدين الأردني أنس خويرة برصيد 6.5 نقاط.