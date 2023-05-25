ميرزا والمنصوري يشاركان في بطولة هونغ كونغ الدولية للمضمار

يشارك نجما منتخب الدراجات يوسف ميرزا وأحمد المنصوري في بطولة هونغ كونغ الدولية للمضمار، التي تقام على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 الجاري، بهدف تحصيل أكبر عدد من النقاط للمنتخب، بحثاً عن التأهل إلى بطولة العالم والتواجد في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من ختام مشاركتهما في بطولة «طريق الحرير» التي أقيمت في كازاخستان.

وكان ميرزا والمنصوري عادا إلى الإمارات مساء أول من أمس، عقب ختام مشاركاتهما في بطولة «طريق الحرير» بكازاخستان، ثم غادرا أمس إلى هونغ كونغ للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة في روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، ويشارك الدراجان في العديد من السباقات خلال البطولة، لكن سيكون تركيزهما الرئيس على سباق الأومنيوم بالتخصص بهدف جمع مزيد من النقاط.

وأكد يوسف ميرزا في تصريح صحافي سعادته بالنتيجة التي حصل عليها المنتخب في بطولة «طريق الحرير»، والميدالية الفضية التي حصل عليها أحمد المنصوري، وقال إنها ستزيد من نقاط الإمارات وهو الهدف الأساسي من المشاركة، مشيراً إلى سعادته بالعودة إلى المشاركات الخارجية بعد فترة قصيرة من التوقف، مؤكداً سعيه للوقوف مع المنصوري في السباقات المقبلة والمشاركات الخارجية ومنها البطولة الآسيوية للمضمار وعدد كبير من البطولات المقبلة.