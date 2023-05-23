نجمة أرسنال: منشآت دبي تساعد على الاستمتاع بممارسة الرياضة في كل مكان

عبّرت نجمة نادي أرسنال والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات البريطانية بيثاني جين ميد، عن سعادتها الكبيرة بالوجود في دبي وزيارتها باستمرار، وإعجابها بكل ما تضمّه دبي من مميزات، وما تشاهده من تطور ومعالم سياحية وحضارية متجددة في كل عام.

جاء ذلك خلال زيارتها لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، النجمة العالمية إلى جانب وفد مجموعة كوجنيتا البريطانية التعليمية في مقر مجلس دبي الرياضي.

وقالت بيث: «إن دبي تحتل مكانة مميزة لدى الجميع، ويحرص نجوم الرياضية من كافة دول العالم على زيارتها والاستمتاع بأجوائها الرائعة، وما تضمه من منشآت ومرافق مميزة تساعد على عيش حياة الرفاهية، إلى جانب الاستمتاع بممارسة الرياضة في كل مكان، كما أن البعض ينال فرصة رائعة بالعيش في دبي ويكون جزءاً من مجتمعها من مختلف الجنسيات».

من جهته، أكد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على دعم كافة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتحقيق النهضة الرياضية والتنمية، والاستثمار في أجيال المستقبل من خلال دعم الاستثمار الرياضي. وأهدى إلى النجمة العالمية النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

بيث ميد التي قادت المنتخب الإنجليزي لإحراز لقبه الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم 2022، ونالت جائزة أفضل لاعبة وهدافة البطولة، هي سفيرة مجموعة كوجنيتا البريطانية التعليمية التي تمتلك وتدير أكثر من 100 مدرسة حول العالم، ولها 8 مدارس في الإمارات، من بينها 7 مدارس في دبي.