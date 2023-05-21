العدّاء الإماراتي محمد الحساني بطلاً للنسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم سنوياً، في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، وذلك في إطار الفعاليات المتميزة التي تتضمنها الأجندة الرياضية السنوية لإمارة دبي والتي تشمل مجموعة متنوعة من البطولات التي تسمح بإشراك أفراد المجتمع في منافسات تحفز على ممارسة الرياضة، فضلا عن استقطاب تلك الفعاليات لنخبة من نجوم وأبطال تلك الألعاب من داخل وخارج الدولة.

وقد فاز العدّاء الإماراتي محمد الحساني بلقب النسخة الرابعة من السباق الذي، يشكل إضافة محورية في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للرياضات الثلجية في المنطقة، بما تمتلكه من الإمكانات والمقومات والبنية التحتية المتطورة اللازمة لإنجاح مثل تلك الفعاليات الرياضية. وشهد السباق مشاركة واسعة من جانب نخبة من العدائين بلغ عددهم أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، ضمن فئتين ولمسافة 3 و5 كيلومترات.

وفي ختام السباق، قام سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، وإيجنيس لحود، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، ومحمد العطري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية بالمجموعة.

ورحّب سعادة سعيد حارب بالعدائين والعداءات المشاركين في النسخة الرابعة من سباق دبي للجري الثلجي، من المحترفين والهواة ومن مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة، والذين يحرصون على المشاركة في هذا السباق الفريد الذي يعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه القيادة الرشيدة من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وتبنيها أسلوباً للحياة.

وقال: "تعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث التي تستهدف إشراك المواطنين والمقيمين وحتى الزوار، في منافساتها، كذلك الاهتمام بمشاركة أصحاب الهمم الذين يحظون باهتمام خاص في ناحية التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة للجميع في دبي لممارسة الرياضات التي يفضلونها، ولاشك أن الرياضات الثلجية أصبح لها اليوم مكانتها المميزة، ومن أبرزها سباق الجري الثلجي بفضل التعاون المثمر مع شركة "ماجد الفطيم".

المراكز الأولى

وفاز محمد الحساني بالمركز الأول بعد إنهائه سباق 5 كيلومترات في زمن قدره 19:19 دقيقة متغلبًا على حامل اللقب الكيني فليكس مات الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره 21:54 دقيقة، وجاء البحريني خالد بوجيري في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 24:06 دقيقة.

وفي منافسات السيدات لمسافة 5 كيلومترات تمكنت الكينية آن وانجوهي من الاحتفاظ باللقب حيث حلت في المركز الأول في زمن قدره 28:41 دقيقة محطمة رقمها السابق بعشر دقائق كاملة، تلتها الرومانية جابريلا فاتو في المركز الثاني بزمن قدره 30:25 دقيقة، وجاءت الاسترالية لوسي مورتون في المركز الثالث بزمن قدره 32:36 دقيقة.

وفي سباق 3 كيلومترات فئة الرجال فاز ريتش زيلينسكي بالمركز الأول محطماً رقمه السابق حيث كان قد حل ثانياً في النسخة الثالثة من السباق، تلاه فلاديمير جورباتشوف في المركز الثاني، وحل الإماراتي يعقوب عبدالله العسماوي في المركز الثالث، وفي سباق 3 كيلومترات لفئة السيدات فازت كاريس براون بالمركز الأول، تلتها أولجا بيلوكالوفا في المركز الثاني، وحلت آنا ياشكيكوفا في المركز الثالث.

وفي سباق فئة الفِرَق، فاز فريق "بلوك 20" بالمركز الأول بعد إنهاء جميع أعضاء الفريق السباق في زمن 53:59 دقيقة، تلاه فريق "دازلرز" في المركز الثاني بزمن 1:18:33 ساعة، وحل فريق "ديزرت ستورم" في المركز الثالث بزمن 1:24:24 ساعة.

تجربة فريدة

ويسهم الحدث السنوي الذي انطلق من دبي في العام 2020، في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة فريدة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج داخل قاعة مغلقة تصل درجة حرارتها إلى 4 درجات تحت الصفر، وفي أجواء مميزة تسهم في استقطاب المشاركين وتشجيعهم على خوض هذه المنافسة.

وتتيح المشاركة في سباق دبي للجري الثلجي الفرصة لخوض تجربة فريدة من نوعها لجميع أفراد المجتمع من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة، من عمر 15 إلى 70 عاماً، للجري على منحدرات "سكي دبي"، حيث ركض المتسابقون في مسار طوله 1 كيلومترًا على منحدر تزلج مرتفع عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية ومن ثم العودة إلى أسفل مرة أخرى ثم تكرار الحلقات حتى اكتمال المسافة.