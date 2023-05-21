استغناء

استقرت إدارة أحد أندية الدوري على الاستغناء عن خدمات لاعب أجنبي، عقب نهاية الموسم الحالي، خصوصاً عقب تعافي اللاعب الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم والذي سيتم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

مهلة

تلقى لاعب ظهر بشكل مميز في دوري الدرجة الأولى عرضاً للعب في دوري أدنوك للمحترفين، لكنه طلب من إدارة النادي المحترف منحه مهلة للتفكير، قبل اتخاذه قراراً نهائياً بخصوص العرض.

لاعب

وصل مدير فريق في «المحترفين» إلى طريق مسدود مع أحد لاعبي الفريق الأول، بعد أن بدأ الموسم بشكل أكثر من رائع، لكنه عاد إلى عدم الانتظام، وإلى التراخي في التدريبات، بمجرد أن وقّع عقده مع ناديه.