الاتحاد العربي للشطرنج يتحدى قرار «الحل» ويؤكد مواصلة نشاطه

أكد الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رفض القرار الصادر من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية بحل الاتحاد العربي. وأكد البيان أن رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي منتخبين من الجمعية العمومية للاتحاد العربي، وليس من حق اتحاد الاتحادات الرياضية العربية تشكيل لجنة مؤقته بدلا عنهم.

وأكد على رفض القرار رقم 30 لسنة 2023 الصادر من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، مؤكدا أن نص المادة 64 من النظام الاساسي للاتحاد العربي علما مكونة من ثلاث فقرات لتعليق العضوية ولا ينطبق أيا منها على موقف اللجنة التنفيذية الحالية وبناء عليه تم رفض هذا القرار لمخالفته القواعد القانونية المعمول بها. وأكد أن مرجعية الاتحاد العربي ليس فقط اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، بل ايضا الاتحاد الدولي والجمعية العمومية التي هي صاحبة الحق في تشكيل اللجان المؤقتة واتخاذ القرارات المناسبة. ونوه البيان إلى أن الاتحاد العربي سيواصل نشاطه وعقد اجتماعاته طبقا لقرارات الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت بتاريخ 14 فبراير الماضي.