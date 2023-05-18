الطاير يشيد بمنظومة العمل الجماعي لدى «فرسان دبي»

كرّم مجلس دبي الرياضي، نادي شباب الأهلي تقديراً لإنجازه بالحصول على لقب دوري أدنوك للمحترفين، إذ استقبل نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وفد نادي شباب الأهلي الذي ضم ممثلين عن إدارة النادي ونخبة من اللاعبين. وبارك الطاير لشباب الأهلي هذا الفوز الذي رفع رصيد النادي إلى ثمانية ألقاب في بطولة الدوري منذ انطلاقتها.

وأكد الطاير أن الفوز باللقب يترجم قيادة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس إدارة النادي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لوضع النادي في الطليعة وعلى منصات التتويج، وهي التوجيهات التي شكلت خارطة الطريق التي عمل على تنفيذها مجلس الإدارة، بجهود وإشراف خليفة سعيد سليمان عضو مجلس الإدارة، من خلال عمل كبير ودؤوب على مدار الموسم والاختيار الأمثل للكوادر الفنية والإدارية واللاعبين.

وحرص نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماع، على الإشادة بالعمل الجماعي ونجاح منظومة العمل داخل شباب الأهلي، لتقديم موسم مميز يعد من أقوى المواسم على مستوى الأداء الفني والندية، وقوة التنافس بين الفرق المشاركة.

وقال إن «النجاح الفني في الملعب يعتمد أولاً على النجاح الإداري والإدارة الناجحة لمنظومة العمل، واختيار أفضل العناصر والتعامل الجيد مع مختلف التحديات على مدار الموسم».

وحضر المقابلة أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، ومن نادي شباب الأهلي اللواء طلال أحمد الشنقيطي، ود. خالد الزاهد، وماجد سلطان، ومحمد حمدون، وأحمد شاه.

وفي ختام المقابلة شارك الطاير مع الإداريين واللاعبين بقص قالب الحلوى الكبير الذي حمل شعار النادي، كما التقط صوراً تذكارية مع وفد النادي ودرع الدوري الذهبي.