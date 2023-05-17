أحمد بن محمد يهنئ شباب الأهلي بدرع دوري «أدنوك»

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويج النادي بلقب بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023 والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

وأكد سموه، أن الدعم المتواصل الذي قدمه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنادي شباب الأهلي أسهم في تحفيز لاعبي النادي وطاقمه الفني والإداري لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى رصيد النادي من البطولات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بلاعبي فريق نادي شباب الأهلي والجهازين الإداري والفني في مقر النادي بدبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تتويجهم بلقب البطولة، حيث هنّأ سموه اللاعبين ودعاهم إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات القادمة.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد على الأداء المميز والالتزام الواضح الذي قدمه جميع أفراد المنظومة الرياضية بالنادي، الأمر الذي يعزز من دور الأندية في رفد المنتخبات الوطنية لمواصلة تحقيق إنجازات رياضية إماراتية في المحافل الدولية، مؤكداً سموه أن الفوز باللقب الكبير سيضع كافة أفراد المنظومة الرياضية بالنادي أمام تحدٍ أكبر للحفاظ على التميز وتحقيق مزيد من النجاحات والألقاب. حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وممثلين للشركات الراعية للفريق الأول، بجانب المنتسبين من إدارة النادي.

من جانبهم، أعرب لاعبو نادي شباب الأهلي وأعضاء الجهاز الإداري والفني عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المستمر وتشجيعه ومتابعته الدائمة ما كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، كما أعرب اللاعبون عن خالص الشكر والعرفان إلى سمو رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، مثمنين استقبال سموه وتشجيعه لهم، مؤكدين أن الدعم الكبير من جانب سموه لهم يحفزهم على المضي قدما في طريق الانتصارات والبطولات من خلال مضاعفة جهودهم والارتقاء بأدائهم.

وفي نهاية اللقاء، اُلتقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع لاعبي فريق شباب الأهلي والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء شركة كرة القدم وممثلي الشركات الراعية للفريق الأول.

يُذكر أن «شباب الأهلي» قد حسم الفوز بدرع البطولة لموسم 2022-2023 وهو اللقب الثامن في تاريخ النادي بعد التتويج مواسم 1974-1975، 1975- 1976، 1979- 1980، 2005- 2006، 2008- 2009، 2013- 2014، 2015- 2016.