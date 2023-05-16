القائد العام لشرطة دبي يستقبل بطل دوري أدنوك للمحترفين

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فريق نادي شباب الأهلي لكرة القدم الفائز ببطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وحضر اللقاء الذي جرى في نادي ضباط شرطة دبي كل من الدكتور خالد الزاهد، ومحمد أحمد إبراهيم، وخالد الكعبي، وأحمد شاه من جانب نادي شباب الأهلي.

وهنأ معاليه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والخارجية، مشيداً بالأداء الرائع الذي شهدته المباراة الختامية وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.

وأكد معاليه حرص شرطة دبي على دعم الرياضات والأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، وتقديم كل أشكال الدعم للرياضيين على مستوى الإمارة، مشيراً الى ان الرياضي المتميز يستحق التقدير والثناء والدعم، وشرطة دبي دائماً تحرص على دعم المتميزين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن شرطة دبي تؤمن بأن الرياضات بمختلف أشكالها تسهم بشكل كبير في بناء مجتمعات أكثر إيجابية وإنتاجية.