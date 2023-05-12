24 مصنفاً عالمياً في «دوري البادل تنس بدبي»

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة 24 لاعباً من نخبة المصنفين العالميين في الدوري العالمي للبادل تنس بدبي «وورلد بادل ليغ»، والذي يُقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في «كوكاكولا أرينا دبي» من 8 وحتى 11 يونيو المقبل.

وتقدم «وورلد بادل ليغ» جائزة نقدية إجمالية تصل إلى 826 ألف درهم للفرق الفائزة، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة 550 ألف درهم، بينما الوصيف على 275 ألفاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس وتحدث خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس «وورلد بادل ليغ»، راجيش بناغا، ومدير عام «كوكاكولا أرينا»، مارك جان كار، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المديرين التنفيذيين في «وورلد بادل ليغ» و«كوكاكولا أرينا» والشركات الراعية.

ويشارك اللاعبون الـ24 ضمن أربعة فرق من النخبة هي: «ذا جاكوارز» و«ذا بانثرز» و«ذا تايجرز» و«ذا شيتاز». وقال سعيد حارب: «سعداء أن نقدم مرة أخرى بطولة دولية تنطلق من دبي إلى العالم وتستقطب نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين في أعلى الترتيب العالمي، بمن فيهم المصنفون الأوائل على العالم».

وأضاف: «سيتم تشكيل أربعة فرق تضم نخبة اللاعبين واللاعبات للمنافسة على اللقب في المكان

نفسه في كوكاكولا أرينا، ونحن على ثقة بأن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الفني والجماهيري والمتابعة الإعلامية، وستكون حدثاً سنوياً أساسياً في أجندة الفعاليات الرياضية في دبي».

وأضاف حارب: «رياضة البادل حققت نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الماضية على المستوى العالمي عموماً وعلى مستوى دولة الإمارات خصوصاً، وأصبح لدينا منتخب قوي أحرز لقب بطولة الخليج ثم لقب بطولة ند الشبا الدولية، كما أصبحت دبي ملتقى الأبطال العالميين».

وقال من جانبه راجيش بناغا، إن «الدعم الذي توفّره مجموعة من شركائنا الاستراتيجيين المرموقين لبطولة وورلد بادل ليغ الأولى هو مصدر فخر لنا، إن رؤيتنا المشتركة لاستضافة هذه البطولة تنبع من تشجيع القيادة الحكيمة لدولة الإمارات التي تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم ورعاية الأفكار البنّاءة التي تُسهم في إحياء الألعاب الرياضية التي تُبهج الجمهور الذي يعشقها، وهو ما يعزز شغفنا بها». وبجانب المباريات، يستضيف «وورلد بادل ليغ» ثلاث حفلات موسيقية تحييها شما حمدان في 8 يونيو المقبل، ثم سمبلي ريد في 9 يونيو، أما الحفل الختامي، فسوف يكون مع ميثون، مؤلف الأغاني الشهير في بوليوود والمؤدي والملحن الحائز العديد من الجوائز، وذلك في 11 يونيو.

نخبة اللاعبين واللاعبات يتم تقسيمهم إلى 4 فرق، يحصل البطل على 550 ألف درهم، والوصيف على 275 ألفاً.