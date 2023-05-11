دبي تستقطب نخبة نجوم العالم في الدوري العالمي للبادل

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل الدوري العالمي للبادل "وورلد بادل ليغ" الذي يشارك فيه نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم، ويقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في كوكاكولا أرينا دبي خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2023. وتقدم "وورلد بادل ليغ" جائزة نقدية إجمالية قدرها 826 ألف درهم للفرق الفائزة. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة 550 ألف درهم إماراتي، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 275 ألف درهم إماراتي. وهذه الجائزة المالية هي انعكاس لالتزام الدوري بتعزيز ومكافأة التميز في رياضة البادل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وراجيش بناجا رئيس "وورلد بادل ليغ"، ومارك جان كار مدير عام "كوكا-كولا أرينا، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المدراء التنفيذيين في "ورلد بادل ليغ" و"كوكاكولا أرينا" والشركات الراعية.

ويشهد الدوري الأول من نوعه في العالم منافسة حامية يخوضها 24 من أمهر لاعبي البادل في العالم ضمن أربعة فرق من النخبة هي: "ذا جاكوارز" و"ذا بانثرز" و"ذا تايجرز" و"ذا شيتاز". وقال سعيد حارب: "سعداء أن نقدم مرة أخرى بطولة دولية تنطلق من دبي إلى العالم وتستقطب نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين في أعلى الترتيب العالمي بما فيهم المصنفين الأوائل على العالم، في العام الماضي تعاونا مع ذات المنظم حيث تم إطلاق دوري التنس العالمي الذي جمع نخبة من أهم اللاعبين واللاعبين الذين تنافسوا ضمن أربع فرق وحققت البطولة نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني والحضور الجماهيري، واليوم نعلن عن إطلاق بطولة جديدة في رياضة البادل وبنفس نظام اللعب حيث سيتم تشكيل 4 فرق تضم نخبة اللاعبين واللاعبات للمنافسة على اللقب في نفس المكان في كوكاكولا أرينا، ونحن على ثقة بأن البطولة ستحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني والجماهيري والمتابعة الإعلامية وستكون حدثًا سنويًا أساسيًا في أجندة الفعاليات الرياضية في دبي".