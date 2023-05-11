«أبيض الشاطئية» يغادر إلى جدة للمشاركة في كأس العرب

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمس، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي في الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، بمشاركة 12 منتخباً.

وضمت بعثة المنتخب 14 لاعباً هم: محمد الجسمي، حميد جمال، عبدالرحمن محمد، هيثم الكعبي، وليد المحمدي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، عبدالله دهقاني، كمال علي، علي المحمدي، عبدالله عباس، راشد عيد وأحمد ملاحي.

واستعد أبيض الشاطئية للمشاركة في هذه البطولة بخوض أربع مباريات ودية أمام منتخبي بيلاروسيا وروسيا خلال معسكره الذي أقيم أخيراً بدبي، بعدها أقام معسكراً خارجياً في مصر خلال الفترة من 26 أبريل إلى 9 مايو، حرص خلاله الجهازان الفني والإداري على زيادة الجاهزية البدنية والفنية، واختيار القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب.

وكانت قرعة البطولة التي أُجريت يوم 16 أبريل الماضي قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة مع الكويت وليبيا وجزر القمر.

وخلال المعكسر الأخير في مصر ظهر التجانس بين أفراد المنتخب، وسط حالة من التفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العرب.

• 12 منتخباً تشارك في البطولة التي ستُقام في الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري.