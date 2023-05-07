نادي الفجيرة للفنون القتالية ينال جائزة "الأفضل عربياً"

فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة أفضل ناد عربي وفقاً لجائزة "الأفضل"، التي تنظمها "تتويج نيوز" في مصر للعام الثالث على التوالي، وذلك عن فئة النادي صاحب الإنجازات المؤثرة عالمياً وعربياً ومحلياً للعام 2022. وتم الإعلان عن نتائج الجائزة والفائزين في مختلف فئاتها خلال حفل رسمي أقيم مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة بحضور، شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الفجيرة للرياضات القتالية احتضن العديد من الاجتماعات وورش العمل واستضاف العديد من الخبراء لبحث آليات تطوير هذه الرياضة، وقد شمل هذا اجتماعات الاتحاد الدولي للتايكواندو، واجتماعات الاتحاد العربي للتايكواندو. وعلى المستوى المحلي يحتل النادي الصدارة في لعبة التايكواندو، والجودو وينافس في جميع الألعاب، ويمد المنتخبات الوطنية بلاعبين ولاعبات متميزين وموهوبين.

هذا وينظم حفل الأفضل من قبل موقع "تتويج نيوز"، ويهدف إلى تكريم أبطال الرياضات الفردية في مصر، بالإضافة إلى بعض الترشيحات من الدول العربية. ويعتمد الاستفتاء على معايير دقيقة وشفافة جداً في اختيار الفائزين في مختلف الجوائز سواء من خلال نسب التصويت التى تتوزع بين الجماهير والمدربين والإعلاميين المهتمين بهذا الشأن، وبعد غلق الاستفتاء أمام الجمهور تبدأ المرحلة الثانية وهي مخصصة للنقاد الرياضيين والإعلاميين المتخصصين في الألعاب الأخرى، ويتم حساب التصويت بنسبة 60٪ للجمهور و40٪ للنقاد الرياضيين.