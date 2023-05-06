سنوات

انتهت سنوات العسل بين المدرب الأجنبي وناديه، والذي بدأ البحث عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذ تتجه بوصلة النادي إلى مدرب سبق له العمل في الدوري السعودي وتحديداً مع الهلال.

صدمة

تلقى لاعب مُقيم صدمة قوية من ناديه، الذي خيره بين تجديد عقده بالقيمة التي يحصل عليها في الموسم الجاري نفسها، أو الرحيل، إذ أكد النادي أنه ليس مستعداً لزيادة راتبه، رغم أن اللاعب من العناصر الأساسية الموسم الجاري.

مُعضلة

يواجه ناد في دوري أدنوك للمحترفين مُعضلة كبيرة، إذ يريد التخلص من اثنين من لاعبيه الأجانب، والتعاقد مع بديلين لهما، بسبب ضخامة عقديهما مع النادي، لكن ذلك سيترتب عليه خسائر مالية كبيرة جراء فسخ العقد من طرف واحد.

عقد

استغرب لاعب مقيم بأحد أندية الدرجة الأولى قيام إدارة النادي بإبلاغه بالاستغناء عن خدماته رغم أنها وقعت معه أخيراً عقداً طويل الأمد نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمه.

تقنية

يطالب عدد من جمهور أندية الدرجة الأولى التي تنافس على الصعود بوجود تقنية الفيديو (الفار) في المباريات المرشحة للنقل التلفزيوني، والتي طرفها أندية المراكز الأولى لتفادي قرارات تحكيمية مؤثرة.

طموح

كشف إداري بناد يهتم بالرياضات الفردية عن سعادة كبيرة نظراً للتطور المميز في أداء عدد من لاعبيه الموهوبين، ما يجعل منهم مشاريع للاعبين دوليين وأولمبيين.

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