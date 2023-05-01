الحمادي يهدي الإمارات فضية في بطولة آسيا للتجديف

حقق نجم منتخب التجديف، أحمد خميس الحمادي، إنجازاً مميزاً بإحرازه الميدالية الفضية في مسابقة فردي الرجال، ضمن بطولة آسيا المقامة في ضيافة تايلاند حالياً، وذلك بعد نجاحه بجدارة في بلوغ النهائي والمنافسة على الذهبية التي انحازت بفارق قليل إلى تايلاند. ويعتبر هذا إنجازاً مهماً للحمادي وللعبة التجديف الإماراتية.

وانتزع الحمادي بحضوره اللافت في منافسات البطولة الآسيوية بطاقة التأهل للمشاركة في مسابقة التجديف الشاطئي ضمن الألعاب الشاطئية العالمية المقررة في إندونيسيا. وتابع نجوم المنتخب مسيرة التألق في البطولة القارية، حيث أضاف الثنائي زايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي إنجازاً آخر، بعد نجاحهما في إحراز الميدالية البرونزية في منافسات سباق زوجي الشباب، بعد أن تفوقا في مواجهة المركز الثالث على منافسيهما من المنتخب الماليزي.

واختتم المنتخب بذلك واحدة من أنجح المشاركات القارية في تخصص التجديف الشاطئي، حيث حصد ثلاث ميداليات ملونة، هي فضية فردي الرجال التي حصل عليها أحمد الحمادي، وبرونزيتان، الأولى زوجي الرجال في اليوم الثاني للبطولة عبر الثنائي حمد سعيد المطروشي وخميس غانم الشامسي، والأخرى زوجي الشباب عبر الثنائي زايد عبيد الشامسي وسلطان أحمد الشامسي.

وأهدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، إنجازات المنتخب في البطولة الآسيوية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات. وهنأ في تصريح صحافي، بعثة المنتخب على الإنجازات الكبيرة التي حصدها نجوم منتخب التجديف خلال هذه المشاركة، والحصول على ثلاث ميداليات ملونة، الأمر الذي يعكس المستوى المتميز للاعبين.

المنتخب حقق في البطولة القارية 3 ميداليات (فضية وبرونزيتان).