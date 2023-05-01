الشراري يحرز فضية اليد اليسرى في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين

أحرز لاعب المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين، عبدالله الشراري، فضية اليد اليسرى بوزن +90 كيلوغرام خلال مشاركته بفئة أصحاب الهمم في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، التي تقام في فندق باهية عجمان بلاس، وينظمها الاتحاد الآسيوي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتختتم بعد غدٍ.

وتقام البطولة بنسختها 21 للأسوياء، والـ20 لأصحاب الهمم، وتشمل الناشئين والشباب والرجال والسيدات والأساتذة.

وكان لاعبو منتخب الإمارات قد نجحوا في تقديم مستويات مميزة في اليوم الثاني، والتأهل لخوض الأدوار النهائية.

بدوره، وصف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الآسيوي بمصارعة الذراعين، الكازاخستاني جينيتيك موكامبيتوف، إقامة البطولة بأنها منحت رياضة مصارعة الذراعين زخماً فنيا وتنظيمياً كانت بأمس الحاجة إليه لتواصل نهضتها الحالية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نشاهد في هذه البطولة نحو 500 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي، ونرى اهتماماً كبيراً من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتي، وتوفير كل أشكال التعاون والدعم، وهو ما يساعد برفع مستوى التركيز الذهني للاعبين، وسنبحث معهم مستقبل تنظيم بطولات أقوى وأرفع».

من جانبه، منح الاتحاد الآسيوي شهادة التحكيم لثلاث حكمات إماراتيات، هن كل من ابتسام شهيل، وفاطمة صالح، وآمنة المري.