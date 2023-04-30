نادي الشارقة يتوج بالمركز الأول في التايكواندو

توج تايكواندو نادي الشارقة بالمركز الأول في بطولة دوري الإمارات للتايكواندو في البطولة المخصصة لفئتي الأشبال والناشئين، والتي استضافتها صالة مدرسة الأندلس بالشارقة بمشاركة 126 لاعباً ولاعبة. وشارك ملك بساط التايكواندو بـ 20 لاعباً من الفئتين نجحوا جميعاً من الفوز في جميع النزالات التي خاضوها وحصدوا كأسين، فيما حصلت بطلات الملك من الزهرات والناشئات على كأس المركز الثالث.

وشارك في البطولة أندية: الشارقة الرياضي، الفجيرة، اتحاد كلباء، الشارقة للدفاع عن النفس ونادي مليحة، وجرت البطولة وسط أجواء حماسية وشهدت تنافساً محتدماً بين اللاعبين ليرجح أبطال الملك كفتهم في البطولة.