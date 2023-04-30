500 لاعب في انطلاق منافسات بطولة آسيا لمصارعة الذراعين

انطلقت، أمس، في فندق باهية عجمان بلاس، منافسات بطولة آسيا لمصارعة الذراعين التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة، من 16 دولة آسيوية، وتستمر حتى الأربعاء المقبل. وتقام البطولة بنسختها 21 للأسوياء، والـ20 لأصحاب الهمم، وتشمل الناشئين والشباب والرجال والسيدات والأساتذة.

بدوره أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، في تصريحات صحافية، استكمال جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة، وأنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين لإنجاح البطولة بشكل مميز.

بدوره، قال مشرف البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الزعابي، إن كازاخستان تشارك بنحو 250 لاعباً ولاعبة، وفي مختلف الفئات والأعمار، وبكلا الجنسين، مبيناً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي تندرج رياضة مصارعة الذراعين تحت مظلته، حريص على أن يسهم في نجاح جميع البطولات، وسيكون حريصاً على نجاح البطولة الآسيوية.