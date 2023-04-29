الزعابي يمثل الإمارات في بطولة العالم للدواثلون في إسبانيا

وصل منتخب الإمارات للترايثلون إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم للدواثلون التي انطلقت 27 الجاري وتستمر حتى الأول من مايو المقبل. وحرصت لجنة المنتخبات، برئاسة أحمد الشامسي، على الوقوف على جميع الاستعدادات النهائية من أجل تقديم بطولة ناجحة. ويمثل الإمارات في بطولة العالم للدواثلون، سعود الزعابي. وأضاف الشامسي في تصريح صحافي: «مثل هذه المشاركة والحاجة إليها مهمة من أجل أن يكون لدى اللاعب مردود فني، لاسيما أن الزعابي يحتل المركز 19 في التصنيف العالمي، ويمتلك الكثير من الإمكانات والمؤهلات التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في هذه البطولة التي تضم أبطال العالم».

من جانبه، قال الزعابي في تصريح صحافي إن المنافسة في أي بطولة أصبحت سمة أساسية في جدول المشاركات، والوجود في إسبانيا هو من أجل المنافسة في واحدة من أقوى بطولات قارة أوروبا للدواثلون.