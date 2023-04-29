دوري التايكواندو ينطلق اليوم

ينظم اتحاد التايكواندو، اليوم، منافسات بطولة الدوري العام بمشاركة أندية الإمارات، وفي واجهتها الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي للألعاب الفردية، واتحاد كلباء وأندية أخرى.

وتختص المنافسات بفئات الأشبال والناشئين والزهرات والناشئات على أن تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، تتنافس فيه جميع الفرق المشاركة في كل فئة عمرية، ويفوز بالبطولة الفريق الذي يحقق أعلى عدد من الانتصارات. وتتميز بطولة الدوري العام بكونها إحدى أبرز البطولات التي ينظمها اتحاد التايكواندو سنوياً، لأهميتها الفنية والمشاركة الفاعلة التي تشهدها المنافسات، خصوصاً أنها تأتي في الربع الثالث من الموسم.