الصيني غوانغ يقصي الياباني ناروكا في أبرز مفاجآت «آسيوية الريشة الطائرة»

أحدث اللاعب الصيني لو غوانغ زو، المصنف 14 عالمياً، أبرز مفاجآت ربع نهائي بطولة آسيا للريشة الطائرة المقامة في ضيافة دبي، وذلك بعد تغلبه على الياباني كوداي ناروكا، المصنف الرابع عالمياً، بمجموعتين دون رد 21– 19 و21– 9، ليضرب موعداً في نصف النهائي اليوم، مع السنغافوري لوه كين، المصنف السابع عالمياً، الذي ضمن تأهله على حساب لاعب هونغ كونغ لي شيوك، المصنف 20 عالمياً، بمجموعتين دون رد. وتقام فعاليات البطولة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وتختتم منافساتها غداً.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة، وشملت المنافسات خمس فئات مختلفة، هي: فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والفئة المختلطة. وقال اللاعب غوانغ إنه على الرغم من فوزه بفارق كبير في المجموعة الثانية، إلا أن المباراة كانت صعبة أمام أحد أفضل اللاعبين في آسيا، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن مواجهة كين ستكون أكثر تعقيداً، وسيبذل كل جهوده من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وفي منافسات السيدات، ضمنت لاعبة تايبيه تاي تزو يينغ، المصنفة الرابعة عالمياً، تأهلها إلى نصف النهائي بتغلبها على الصينية هي بينغ جياو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 14– 21 و21– 16 و21– 18.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، جاسم قنصوة، بالنجاح الكبير الذي حققته دبي في تنظيم النسخة الحالية من البطولة القارية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «من جديد تقدم دبي نسخة استثنائية لتنظيم واحدة من أكبر البطولات التي أقيمت على مدار التاريخ، بمشاركة ما يزيد على 300 لاعب ولاعبة، من بينهم صفوة اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً، ورغم المشاركة الواسعة في البطولة، إلا أن النجاح التنظيمي فاق كل التوقعات، وكان محل إشادة من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، وكل المشاركين من لاعبين ولاعبات وإداريين ومدربين ومُحكمين». وأضاف: «الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص أصبحتا متمرستين في استضافة الأحداث والبطولات العالمية، وهذا عهدنا دائماً بهما».