"نادي الفجيرة البحري" يستضيف دورة لتأهيل المدربين

يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الدورة الدولية التدريبية لتأهيل المدربين، وذلك خلال الفترة من 30 الجاري ولغاية 6 مايو المقبل. وتقام الدورة في اكاديمية تدريب الناشئين بنادي الفجيرة بمشاركة 22 منتسبا من مختلف دول العالم، وبإشراف خبراء التدريب من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وقال المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، رئيس لجنة برنامج تطوير الناشئين والشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية احمد البلوشي إنه تم تجهيز برنامج مكثف لتدريب وتاهيل المدربين ليكونوا مؤهلين لافتتاح وانشاء اكاديميات ومراكز تدريب جديدة فى اطار تفعيل وتطوير اليات العمل لبرنامج تطوير الشباب والناشئين.