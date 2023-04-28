اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل الإدارة القانونية بالتعاون مع "الفيفا".

انطلق أمس اليوم الأول من ورشة الإدارة القانونية التي يُنظمها اتحاد الكرة على يومين بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ، وبمشاركة ممثلي الإدارات القانونية في رابطة المحترفين الإماراتية وأندية الدولة. وافتتح أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام فعاليات الورشة.

وأدار جلسات ورشة العمل الدكتور يان كلاينر مدير إدارة التشريعات بالفيفا، وميجيل ليتارد مدير إدارة القضايا، وجايكس بلوندين مدير إدارة تنفيذ التشريعات، وكرستينا بيريز مستشار قانوني أول في إدارة القضايا، وأميركو اسبلرجس مدير قسم أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولويس فيلاس مدير إدارة الوكلاء، وتوبياس بوليجار مستشار قانوني أول، المسؤول عن اللاعبين دون السن القانوني "القصر" في الاتحاد الدولي.

وتناولت الورشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تعني بشؤون اللاعبين دون السن القانونية "القصر"، ونظام التطابق الإلكتروني لانتقالات اللاعبين، وشرحا وافيا للائحة الوكلاء الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بالإضافة لأهم القضايا المتعلقة بالمنازعات الخاصة بعقود اللاعبين.

‏واستكملت جلسات ورشة العمل بمناقشة إجراءات التقاضي أمام الاتحاد الدولي، والاطلاع على آخر التعديلات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية "CAS".