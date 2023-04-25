النسخة 23 من ماراثون دبي تقام 7 يناير المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق ماراثون دبي عن تنظيم النسخة 23 في السابع من يناير 2024، والذي سيقام بدعم من مجلس دبي الرياضي.

كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي الفئات الثلاث: مسافة أربعة كيلومترات و10 كيلومترات ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كيلومتراً وذلك من خلال الموقع الرسمي (dubaimarathon.org).

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريحات إن ماراثون دبي يُعد أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي والحدث الذي ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات، وسنواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة.

ووجه مدير السباق بيتر كونيرتون الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للحدث، كما نشكر جميع الرياضيين الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير، وندعوهم للمشاركة في النسخة المقبلة من الماراثون التي نعدهم أن تكون أكثر تميزاً وروعة، ونحن نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع يجلب مرة أخرى نخبة العدائين من المحترفين والهواة على حد سواء إلى قلب دبي.

وقال كونيرتون في تصريحات صحافية: «أظهر رياضيو النخبة مرة أخرى راحتهم في الركض على طرق دبي السريعة والمستوية وكنا سعداء بالنتائج، تهانينا للعدائين، ونتطلع إلى رؤيتهم يتنافسون مرة أخرى في النسخ المستقبلية من ماراثون دبي».

وكانت النسخة 22 من الماراثون أقيمت في شهر فبراير الماضي، إذ نال الإثيوبيان عبديسا تولا، وزوجة شقيقه ديرا ديدا، لقب الرجال والسيدات على التوالي، بعدما سجّل تولا، وقتاً قدره 2:05:42 في أول ظهور له في الماراثون، بينما حققت ديدا أفضل رقم شخصي جديد قدره 2: 21:11.