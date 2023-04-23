منتخب الإمارات للجوجيتسو يحرز 6 ميداليات في اليوم الأول للجائزة الكبرى بفرنسا

حقّق نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» إنجازا جديدا مع انطلاق منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 22 - 24 أبريل الحالي.

وواصل نجوم الجوجيتسو مسيرة تألقهم على الساحة العالمية محققين 6 ميداليات ملونة في اليوم الأول من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، حيث نجح في حصد الذهب كل من عمر السويدي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، فيما توّج بالميداليتين الفضييتين كل من ذياب النعيمي في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، بينما حققت شمّا الكلباني برونزية وزن 63 كجم، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كجم.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي، أن أبطال المنتخب قدمّوا أداء قويا في منافسات اليوم الأول، وترجموا الخطط التي عملوا عليها مع الجهاز الفني في الفترة الماضية إلى انتصارات مميزة على البساط في صورة تعكس التطور الكبير لجوجيتسو الإمارات وريادته العالمية.

وأوضح أن جميع لاعبي ولاعبات المنتخب قدمّوا أداءً مشرّفاً، ونجح معظمهم في الصعود إلى منصة التتويج، مشيرا إلى أن فرصة المنتخب الوطني في رفع رصيده من الميداليات الملونة في البطولة لا تزال قائمة، في ظل مشاركة عدد منهم بمنافسات اليوم الثاني.