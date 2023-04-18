بعثة منتخب الجوجيتسو تتجه إلى فرنسا غداً للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو للسفر يوم غدٍ إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو 2023 في باريس، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات والمشاركات الخارجية المقبلة، وتعزيز رصيد إنجازات جوجيتسو الإمارات على الساحة الدولية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 22 - 24 أبريل الجاري ويشارك فيها أكثر من 250 لاعبا ولاعبة من 22 دولة..

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثانية للمنتخب هذا العام بعد تألقه اللافت وحفاظه على قمة آسيا خلال البطولة القارية التي أقيمت في بانكوك خلال شهر فبراير الماضي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن (56 كيلوجرام) وخالد الشحي بوزن (62 كيلوجرام) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن بوزن (69 كيلوجرام) وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن (77 كيلوجرام) وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن (85 كيلوجرام) وعبد الله الكبيسي وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن (94 كيلوجرام).

كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجرام) وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجرام) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني وشمسة العامري بوزن (52 كيلوجرام) وهيا الجهوري وشما الكلباني بوزن (63 كيلوجرام).