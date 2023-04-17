«الصقور» يظفر ببطولة ضاحية السيوح الأولى لكرة القدم

شهدت «البطولة الرمضانية لمجلس ضاحية السيوح الأولى لكرة القدم، فوز فريق صقور السيوح بالمركز الأول والميداليات الذهبية، فيما نال المركز الثاني فريق فخر السيوح، وحل بالمركز الثالث فريق موج السيوح.

وذكر بيان صحافي أن البطولة شهدت تصاعد وتيرة المنافسة بين الفرق المشاركة في أجواء البطولة الرمضانية التي أقيمت على ملاعب شركة نسمة العقارية، في إطار التعاون المشترك، لتنظيم فعاليات تستقطب الأسر بجميع أفرادها.

وفي ختام البطولة التي أسدل الستار عنها، أول من أمس، قام رئيس المجلس يوسف الشامسي، ونائب الرئيس حارب الرميثي، والأعضاء، بتتويج الفرق الفائزة بالبطولة.