تجديد

اقتربت إدارة أحد أندية المحترفين من الإعلان عن تجديد عقد مدرب الفريق بعدما أجمع أعضاء المجلس على أن المدرب أحدث طفرة في أداء الفريق بشكل عام خلال الموسم الجاري، رغم تراجع نتائجه في الجولات الماضية.

أزمة

يواجه لاعب في أحد أندية المحترفين أزمة مع إدارة ناديه، بعدما علمت بدخوله في مفاوضات مع نادٍ منافس، إذ أكد اللاعب أنه يمنح ناديه الأولوية في البقاء بصفوفه.

إفطار

نظم نادي شباب الأهلي إفطاراً جماعياً للأطفال الأيتام، ضمن فعاليته المجتمعية التي تزامنت مع يوم اليتيم، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي فيديو من الإفطار، الذي شارك فيه كبار المواطنين ومنتسبو النادي.

انتقال

قال مقربون من حارس مرمى بأحد أندية المحترفين إنه أبلغ وكيل أعماله بالبحث عن ناد آخر كونه غير مرتاح لوضعه الحالي، وحتى لا يتراجع مستواه الفني كثيراً، بعدما ظل في دكة الاحتياط لفترة طويلة.

حوافز

قال مدرب لفريق بالدرجة الأولى، إن لاعبيه حققوا نتائج مميزة في الموسم الجاري، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على حوافز ومكافآت تماثل ما يحصل عليه لاعبون في فرق أخرى.

نقاش

انقسم جمهور ناد محترف حول أهلية لاعب خاض جميع المباريات رغم أدائه المتواضع، وقال بعضهم إن أخطاءه المتكررة أضرت بالفريق، بينما طالب آخرون بمنح فرصة لبدلاء تميزوا في الموسم الماضي.

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