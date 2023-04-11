«شرطة دبي» يظفر بلقب «سلة الكراسي» في ند الشبا

ظفر فريق شرطة دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بتغلبه، أول من أمس، على «إسعاف دبي» بنتيجة 54 – 36، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً خلال رمضان بشعار «قدرات لا حدود لها»، وشارك في النسخة الحالية التي اختتمت منافساتها أمس أكثر من 5000 رياضي ورياضية في ثماني ألعاب رياضية، هي (الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة على الكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، المبارزة)، وبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من أربعة ملايين درهم.

وتوج أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي، فريق شرطة دبي بطلاً لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وإسعاف دبي بالمركز الثاني، وفريق هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الثالث، وفاز اللاعب المصري أشرف أبوزيد من فريق شرطة دبي بلقب أفضل هداف من أصحاب الهمم، واللاعب منصور عبدالرحمن من فريق هيئة الطرق والمواصلات أفضل هداف من الأسوياء.

وتم تكريم الحكام الذين شاركوا في إدارة منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكذلك تكريم الرعاة الاستراتيجيين للدورة، وهم: مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، وموسى محمد الرئيسي مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وعلي خلفان المنصور مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

كما تم تكريم رعاة فرق بطولة الكرة الطائرة، وهم: شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) راعي فريقي زعبيل وفهود زعبيل، مستشفى التداوي وشركة سيكورو للأنظمة والأجهزة الأمنية راعيين لفريقي الامبراطور والجوارح، ومجموعة إتش إم إس الطبية، وشركة إيرييا للمعدات الرياضية راعيين لفريق إتش إم إس.

الشامسي: شرطة دبي تجني حصاد الاهتمام بالمنظومة الرياضية

أعرب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، النقيب عبدالله حمد الشامسي، عن سعادته بالإنجاز الرائع الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال في تصريحات صحافية: «إن البطولة شهدت تحدياً كبيراً بين جميع الجهات الحكومية المشاركة من أجل الحصول على اللقب، لكن فريق شرطة دبي تمكن من حصد المركز الأول بمجهود الشباب والفريق ودعم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واليوم نجني الثمار، فقد حصلنا سابقاً على المركز الثالث في هذه البطولة، والآن وصلنا إلى المركز الأول بفضل اهتمام شرطة دبي بالمنظومة الرياضية، والدعم الكبير الذي تحظى به من القائد العام».

السحب على السيارة الرابعة

أجرت اللجنة المنظمة السحب على السيارة الرابعة، التي فازت بها عائلة هندية، وهي سيارة فورد تيريتوري مقدمة من شركة الطاير للسيارات راعياً رئيساً للدورة، التي قدمت ست سيارات فورد حديثة، ليفوز بها الجمهور الذي حرص على متابعة منافسات بطولة الطائرة والبادل في مجمع ند الشبا، حيث قدمت اللجنة جوائز يومية للجمهور، بلغت قيمتها مليون درهم، وزعت على الجمهور خلال السحوبات اليومية أثناء منافسات الدورة.

الامبراطور يحصد برونزية الطائرة

حقق فريق الإمبراطور المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، بتغلبه على فريق فهود زعبيل 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم قبل الأخيرة للبطولة.

ونجح فريق الإمبراطور في حسم نتيجة المباراة لمصلحته بفوزه في الشوط الأول 25-18، قبل أن ينجح فهود زعبيل في الفوز بالثاني 25-23، لكن عاد الإمبراطور وفرض تفوقه في الشوطين الثالث والرابع على التوالي بنتيجة 26-24 و25-19، ليحسم المركز الثالث لمصلحته.