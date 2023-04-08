ساكو: دبي تجمعني على حب الخير ودعم المحتاجين

أعرب نجم الكرة الفرنسي مامادو ساكو، عن تطلعه الدائم للتعاون مع دبي، فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في شتى بقاع الأرض، من خلال مبادرة «إمساك» الخيرية، التي أسسها ساكو، وحصلت على جائزة «البصمة الرياضية»، تقديراً لجهودها في دعم المحتاجين، وتشييد الملاعب في قارة إفريقيا، ودعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام.

وسلم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، الجائزة للنجم الفرنسي ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني.

وقال مامادو في تصريحات صحافية: «أهدافي تتطابق مع أهداف دبي في دعم الطفولة والمحتاجين، نحن الاثنان نجتمع على حب الخير ودعم كل المحتاجين، دائماً ما أزور (دانة الدنيا) على مدار العام، وفي كل مرة أجد الدعم والتشجيع من الجميع هنا للقيام بالمبادرات الإنسانية، وتخصص عائداتها لدعم القضايا الإنسانية في إفريقيا ومختلف دول العالم، أنا بحق ممتن لدبي على كل ما تقدمه للإنسانية من أعمال تُسهم في توفير حياة كريمة وآمنة لهم».

وأضاف النجم الفرنسي أنه قرر الإقامة الدائمة في دبي مستقبلاً، واستكمال مشاريعه الخيرية من «دانة الدنيا»، موضحاً: «دبي أفضل مدينة يمكن للإنسان العيش فيها، الحياة هنا كريمة وآمنة، وهناك الكثيرون من الأصدقاء الذين يعيشون هنا والأهم بالنسبة لي أن أعمال الخير لا تنقطع في دبي، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل». وأعرب ساكو عن شعوره بالفخر والسعادة للفوز جائزة البصمة الرياضية، التي تدعم قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم، مؤكداً أن هذه الجائزة ستكون دافعاً له وللكثير من الشخصيات، سواء الرياضية أو غير الرياضية، لمواصلة أعمالهم الخيرية، لأن مثل هذه الأعمال باتت تلقى صدى من مؤسسة كبرى تُقدر مثل هذه الأعمال.

من جهته، قال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «إن حصول ساكو على جائزة البصمة الرياضية يمثل تقديراً إماراتياً لما يقوم به هذا النجم العالمي من أعمال خيرية نالت الاحترام والتقدير من الجميع». وأكد مجلس دبي الرياضي أن «مبادرة ساكو تجسد قيم العطاء والبذل للمحتاجين من الأطفال وجميع الفئات، وهي القيم التي تحملها جائزة البصمة الرياضية، ومجلس دبي يُثمن ما قدمه اللاعب من حملات لجمع التبرعات وتنظيم مزادات خيرية لبيع مقتنيات النجوم الكبار، وتقديم المال للمحتاجين».

وزار ساكو، أول من أمس، مجمّع ند الشبا الرياضي، وتابع منافسات بطولة البادل الدولية الكرة الطائرة.

• النجم الفرنسي: «دبي أفضل مدينة يمكن للإنسان العيش فيها، الحياة هنا كريمة وآمنة».