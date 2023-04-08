مدرب

بدأت إدارة أحد أندية دوري المحترفين مناقشة عدد من السير الذاتية للمدربين للتعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل، بعدما استقرت على عدم استمرار المدرب الحالي.

تعديل

طلب لاعب شاب من إدارة ناديه أن يتم تعديل عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه كان قد حصل على وعد من إدارة النادي السابقة بتعديل العقد، بينما أكدت الإدارة الحالية أنه ستتم مناقشة الأمر عقب نهاية الموسم.

انسحاب

استغرب متابعون لبطولة رمضانية انسحاب فريق من المنافسة، على الرغم من كونها بطولات ذات طابع ترفيهي ورياضي مجتمعي، داعين إلى عدم حدوث مثل هذه الانسحابات لاحقاً.

اعتزال

تتطلع جماهير إلى عودة إقامة مهرجانات اعتزال اللاعبين التي كانت سائدة في السنوات الماضية، باعتبارها تكريماً يستحقه كثير من النجوم، ويعكس اهتمام إدارات الأندية وتقديرها لهم.

شرط

تحاشت إدارة أحد أندية دوري المحترفين اتخاذ قرار بشأن إنهاء عقد مدرب الفريق، رغم تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وذلك تفادياً لدفع مبلغ الشرط الجزائي في العقد المبرم بينها وبين المدرب.

بيانيتش

قال مراقبون إن عودة لاعب الشارقة ميراليم بيانيتش تأخرت، إذ كان الفريق في أمسّ الحاجة لجهوده في مباريات حاسمة خلال الفترة الماضية.

sports@emaratalyoum.com