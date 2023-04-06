تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية في دبي اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، يتم مساء اليوم تنظيم احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بمشاركة دولية، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني وقيم العطاء في دولة الإمارات، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتقدير كل جهد من شأنه إبراز القيم الوطنية والإنسانية في المجتمع، ويقام الحفل في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي.

وسيتم منح عدد من الجوائز من بينها جائزة البصمة الرياضية في نسختها الرابعة، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و«مؤسسة وطني الإمارات» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، سواء المؤسسات الرياضية الوطنية أو المؤسسات الدولية التي تطلق مبادرات في هذا المجال.

وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وذكر بيان صحافي: «تمت عملية فرز ملفات المرشحين لاختيار الفائز في هذه الجائزة الوطنية الرائدة التي تدعم وتكرم المميزين ممن تركوا بصمتهم في تطوير الرياضة والنشاط البدني، وتنشر مفهوم العمل التطوعي في القطاع الرياضي».

وكان مجلس دبي الرياضي قد وجه الدعوة للأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي المساهمات في العمل الانساني ودعم نشر ممارسة الرياضة للترشح والتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية.