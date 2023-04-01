الظفرة وبني ياس.. «ذاكرة يناير»

يستقبل استاد حمدان بن زايد في الساعة 22:00 من مساء اليوم، مواجهة الظفرة أمام ضيفه بني ياس، ضمن الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في لقاء الظروف المتشابهة، إذ يبحث الفريقان عن استعادة ذاكرة الانتصارات التي فقداها منذ شهر يناير الماضي، حيث يعود آخر فوز لأصحاب الأرض للجولة الـ13 على دبا 2-1، وآخر انتصار للضيوف إلى الجولة الـ14 على خورفكان 2-1.

ويأمل أصحاب الأرض (8 نقاط) تحقيق الانتصار أملاً في التقدم خطوة للأمام في صراع المنافسة على البقاء، ويدرك لاعبو الفريق أن الخسارة قد تعقد من مهمتهم بشكل أكبر، مع تبقي خمس مواجهات قوية حتى نهاية الموسم، وهو ما يتطلب منهم الاجتهاد أكثر واستعادة الثقة في أقرب فرصة لتفادي مصير الهبوط.

وعلى الجانب الآخر، يبحث الضيوف (19 نقطة) عن العودة للطريق الصحيح، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، ولا يقدم «السماوي» المستويات المعروفة عنه، وكان لافتاً أنه لم يسجل في آخر مواجهتين خسارة من النصر صفر-1، ومن دبا صفر-2.