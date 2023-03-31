مراد: بطولة «شرق» الرمضانية تاريخ يعود إلى 1994

تعتبر بطولة شرق الرمضانية، التي تقام بمدينة خورفكان، أحد أقدم البطولات الرياضية التي تنظم خلال الشهر الفضيل في الدولة، إذ يعود تاريخ انطلاقتها لعام 1994، وأسهمت في تحقيق عدد كبير من المكاسب المهمة، ما جعلها وجهة لكثير من اللاعبين والفرق الرياضية.

وقال مدير البطولة، خالد مراد، لـ«الامارات اليوم»: «بطولتنا انطلقت في عام 1994 بمسمى بطولات مراد الرئيسي، وأسهمت في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، وقدمت الكثير من الجوانب الايجابية للرياضة في الإمارات ومدينة خورفكان بشكل خاص، وسعداء لدعم الكرة الامارتية من خلال هذه البطولة، التي أسهمت في استكشاف العديد من المواهب المواطنة».

وتابع: «يحضر منافسات البطولة منذ أكثر من 20 سنة كشافو الأندية لمتابعة مستويات اللاعبين، وهنالك عدد جيد من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، وكانوا يلعبون مع المنتخب وأقوى الأندية، منهم عبدالعزيز العنبري وخليل غانم ومبارك غانم وعبدالله النقبي».

وتابع: «لم تقتصر البطولة على مشاركة النجوم، بل كانت ولاتزال تدعم لاعبي المراحل السنية».

وأكمل: «نعتز بأن الحكم المونديالي محمد عبدالله أسهم في نجاح بطولتنا بالتحكيم في أكثر من نهائي، إلى جانب حكام دوليين، منهم عادل النقبي وفهد الكسار والحكمان المساعدان محمد الحمادي، وحسن المهري، اللذان كانا ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباريات كأس العالم (قطر 2022)، ونخبة من أفضل قضاة الملاعب الإماراتيين».