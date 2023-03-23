دورة ند الشبا الرياضية توقد الشمعة الـ 10 الليلة

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الـ10 من «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية هي: البادل، الكرة الطائرة، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة على الكراسي المتحركة، سباق الدرّاجات الهوائية، وسباق الجري.

وتدشن دورة ند الشبا منافساتها ببطولة البادل تنس، التي تستمر حتى التاسع من الشهر المقبل، على أن تقام غداً منافسات بطولة الجوجيتسو، تليها منافسات بطولة القوس والسهم يومي الأحد والإثنين المقبلين في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضية، تعقبها منافسات بطولة المبارزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الصالة الرئيسة، وتقام منافسات الدرّاجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد يومي 30 و31 الجاري.

وتبدأ منافسات بطولة الكرة الطائرة في الأول من أبريل في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى يوم 10 أبريل، كما تنطلق منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الأول من أبريل بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وانطلقت دورة ند الشبا الرياضية بأهداف كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات ودعم ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وشارك في النسخ التسع الماضية أكثر من 39 ألف رياضي ورياضية من المحترفين والهواة ومن مختلف الجنسيات، ضمن منافسات الدورة التي بلغ عددها 71 بطولة، كما ضمت بطولات لأصحاب الهمم.

وشارك في النسخة الأولى أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات تنافسوا في خمس رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية.

وارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية من الدورة عام 2014 إلى 3000 رياضي ورياضية تنافسوا في ست رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، والاسكواش.

وتواصلت زيادة المشاركين والرياضات في النسخة الثالثة في عام 2015، إذ بلغ عدد المشاركين 4000 رياضي ورياضية تنافسوا في سبع رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، القوس والسهم، وكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وفي النسخة الرابعة للدورة عام 2016 شارك 4000 لاعب ولاعبه تنافسوا في 9 رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، المبارزة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وارتفع عدد المشاركين في النسخة الخامسة عام 2017 إلى 5000 هاو ومحترف من الرجال والسيدات تنافسوا في تسع رياضات هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، المبارزة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وواصلت الدورة النمو في النسخة السادسة عام 2018 بمشاركة 6000 شخص تنافسوا في 11 رياضة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة الثلاثية (3×3)، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية.

وبلغ عدد المشاركين في النسخة السابعة عام 2019 أكثر من 7000 مشارك تنافسوا في 13 رياضة هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري، الدرّاجات الهوائية، تحدي ناس الليلي، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة الثلاثية (3×3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، الكريكت والتزلج على الجليد.

وبسبب الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة «كوفيد-19» لم يتم تنظيم الدورة في عام 2020، ليتم تحديد عدد المشاركين في النسخة الثامنة عام 2021 بـ2500 رياضي ورياضية.

وعادت الدورة لتسجل مشاركات كبيرة حيث شارك 6000 مشارك من المحترفين والهواة في النسخة التاسعة في عام 2022 تنافسوا في ثماني رياضات هي: البادل، الكرة الطائرة، الدرّاجات الهوائية، الجري، تحدي ناس الليلي، الجوجيتسو، كرة السلة بالكراسي المتحركة، والقوس والسهم.

سحب قرعة 3 ألعاب

سُحبت أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، قرعة منافسات البادل تنس للمنتخبات والكرة الطائرة وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بحضور كل من: مدير الدورة، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية، عادل البناي، وأسفرت على النحو التالي:

البادل تنس

المجموعة الأولى: الإمارات وقطر واليابان والسعودية.

المجموعة الثانية: مصر والكويت والبحرين وإيران.

الكرة الطائرة

المجموعة الأولى: الإمبراطور، فهود زعبيل، إتش إم إس، والشبابي.

المجموعة الثانية: الجوارح، زعبيل، الخالدية، وبن ثاني إكس.

كرة السلة على الكراسي المتحركة

المجموعة الأولى: محاكم دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، القيادة العامة

لشرطة دبي، دائرة المالية بدبي، ومركز ورزيدنس البستان.

المجموعة الثانية: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بلدية دبي، هيئة

تنمية المجتمع، أبيلتي لايف، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

لحظات تاريخية من دورة «ناس»

2014.. شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في اليوم الرياضي الذي نظمته دورة ند الشبا الرياضية في مجمع ند الشبا الرياضي لذوي متلازمة داون، وبمشاركة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم بدبي، وأقيمت تحت شعار «مجتمعي.. مكان للجميع».

2014.. بدأت الدورة في دعم مشاريع الشباب عبر تخصيص مساحات لهم ضمن منطقة الجماهير وخيمة الدورة لعرض وبيع منتجاتهم، وهو الدعم الذي استمر في جميع النسخ اللاحقة.

2015.. شارك نجم الكرة العالمية، زين الدين زيدان، في مباراة كرة القدم داخل الصالات برفقة نجليه، إنزو ولوكا، وزميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، الهولندي إدغار دافيدز

2016.. حضور النجم رياض محرز فعاليات النسخة الرابعة من الدورة، وأهدى النجم الفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي قميص نادي ليستر بطل الدورة الإنجليزي الممتاز إلى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

2022.. استضافت النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع اتحاد البادل تنس، منافسات أول بطولة خليجية للبادل على مستوى المنتخبات الوطنية.