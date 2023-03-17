151 خيلاً عالمياً تستعرض جمالها في دبي

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الـ20 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي التي تستمر منافساتها على مدار ثلاثة أيام بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، وتقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويشارك في البطولة 151 جواداً تتنافس على جوائز مالية تبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، للتأهل إلى البطولات الست الرئيسة، التي تقام الأحد المقبل وهي بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهور بعمر سنة وبطولة المهرات وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفرس والأفحل بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

ويدير منافسات البطولة 10 حكام تم اختيارهم من بين 18 حكماً تم توجيه الدعوة لهم، وهم المجري تاماس رومباور والألمانية ميشايلا وندر والإيطالي كريستيان موسكيني والبولندي لوكاس جوزدزيسكي والبلجيكية مارتينا فان هي والهولندي جدوين ريزل ومواطنه روبي دين هارتيج والمصري عباس عبدالرؤوف والجنوب إفريقي ويلي براون والبرازيلي موريلي كامر، ودخل قائمة الاحتياط الأميركي جميس كونستاني والبريطانية جوان لوي.

وأكد مدير البطولة قصي عبيدالله أن بطولة دبي الدولية لجمال الخيول تواصل مسيرتها للعام الـ20 على التوالي بما يُرسخ مكانة دبي وجهة لعشاق الخيل العربي الأصيل.

وقال في تصريحات صحافية: «سيكون عشاق الخيول العربية على موعد متجدد مع بطولة دبي الدولية والتي تشهد مشاركة قياسية من أفضل الخيول في العالم، بما يؤكد أن التنافس هذا العام سيكون قوياً للغاية».

ويقام على هامش البطولة معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، حيث يشارك أكثر من 60 عارضاً من أكثر من 35 دولة حول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول.

كما ينطلق مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، اليوم، بشعار «لمسة وفاء وعرفان حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء»، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من داخل الدولة، وخارجها لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية، ويشتمل المؤتمر على 17 جلسة نقاشية ومحاضرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 40 متحدثاً من أكثر من 12 دولة. 17 جلسة نقاشية ومحاضرة على مدى ثلاثة أيام يشهدها مؤتمر دبي الدولي للفروسية.