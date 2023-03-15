الجناحي: أتطلع لمشاركات جديدة في «تنس دبي»

أكد لاعب المنتخب الوطني للتنس عبدالرحمن الجناحي (28 سنة) أن مشاركته الرابعة في النسخة الماضية لبطولة دبي - السوق الحرة للتنس مهمة له في مسيرته الرياضية، لكونها عززت مشاركاته السابقة بظهور جديد في إحدى أقوى بطولات التنس في العالم.

وقال في تصريحات صحافية: «راض عن مستواي الذي قدمته، وسعيد لردود أفعال المراقبين الرياضيين المختصين في التنس، وأتطلع لمشاركات أخرى في البطولات المقبلة، وتمثيل الإمارات في هذا المحفل الدولي»، مقدماً شكره لاتحاد الإمارات للتنس، واللجنة المنظمة لبطولات دبي السوق الحرة للتنس، لوضعها الثقة به للمشاركة في البطولة التي يواظب عليها منذ عام 2020.